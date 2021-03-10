В России могут создать единый реестр журналистов

Российских журналистов могут занести в единый реестр, в котором у каждого из них будет идентификационный номер. Этот номер мог бы в обязательном порядке печататься на бейдже журналиста. Такое предложение высказал глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на расширенном заседании комитета ГД по информполитике сообщил, что сейчас на бейдже журналиста должна быть его фотография, ФИО, должность, регистрационный номер СМИ. Хинштейн удивился, почему не требуется печати – только подпись главного редактора, на что представитель ведомства ответил, что это норма закона – учредителем СМИ может быть физлицо, а оно может и не иметь печати.

Хинштейн тогда поинтересовался, почему на пресс-картах не проставить идентификационные номера? Субботин возразил, что это тоже не предусмотрено законом – никаких реестров для журналистов не существует. Тогда-то депутат и высказал свое предложение о создании единого реестра. Впрочем, с ним солидарен и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев – он тоже за реестр. Но при этом Хинштейн предлагает вести этот реестр не государству, а как раз отраслевому сообществу – СЖР. Соловьев, судя по всему, не очень-то этого хочет: он заявил, что в СЖР состоит в лучшем случае около 10% всех журналистов России. Глава комитета на это возразил: "Ну, чтобы вести реестр, не обязательно, чтобы все были членами СЖР. Данные его как штатного сотрудника редакции могли бы быть переданы СЖР". Соловьев обеспокоился: "Надо обсудить серьезно. Это связано с законом о персональных данных". Хинштейн снова не увидел проблем: "Ну, журналисты как никто заинтересованы в распространении своих персональных данных".