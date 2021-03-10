Министра здравоохранения Республики Алтай заподозрили во взятках на 4,6 млн рублей

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков подозреваются во взятках на 4,6 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ.

По предварительным данным, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки.

Следователи считают, что это было вознаграждение за заключение госконтрактов, общее покровительство и помощь в победе на аукционах на поставку медоборудования.

Коваленко работает министром здравоохранения с 2019 года, ранее он был главврачом Майминской районной больницы.

Неделю назад в Республике Алтай гостил с большой делегацией из министров председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он провел в регионе несколько встреч, в том числе у него состоялся разговор с главой республики Олегом Хорохординым.