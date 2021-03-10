10 Марта 2021
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Общество В России
твиттер Twitter (2013) | Фото:

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter

Роскомнадзор с 10 марта будет замедлять работу Twitter на территории России.

Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соцсеть с 2017 года игнорирует просьбы ведомства удалить опасный контент (призывы к суициду, детское порно, способы приготовления наркотиков).

В случае продолжения игнорирования Twitter требований закона интернет-сервис могут заблокировать.

Ранее Роскомнадзор в очередной раз обвинил соцсеть в распространении запрещенной информации. Всего российский надзорный орган отправил в Twitter более 28 тыс. требований об удалении информации.

Напомним, Общественная палата России признала Twitter лидером по распространению запрещенной информации.

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Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter

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Теги: Роскомнадзор, Twitter



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