Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter

Роскомнадзор с 10 марта будет замедлять работу Twitter на территории России.

Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соцсеть с 2017 года игнорирует просьбы ведомства удалить опасный контент (призывы к суициду, детское порно, способы приготовления наркотиков).

В случае продолжения игнорирования Twitter требований закона интернет-сервис могут заблокировать.

Ранее Роскомнадзор в очередной раз обвинил соцсеть в распространении запрещенной информации. Всего российский надзорный орган отправил в Twitter более 28 тыс. требований об удалении информации.

Напомним, Общественная палата России признала Twitter лидером по распространению запрещенной информации.