60% медиков на Украине отказались от вакцинации

Вакцинироваться от коронавируса на Украине отказались 60% медиков. Об этом сказал министр здравоохранения республики Максим Степанов.

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Он отметил, что речь идет о тех медиках, которые непосредственно работают с ковидными больными. И связал это с тем, что многие уже переболели, а кампания по вакцинации только началась. И они захотят вакцинироваться, но позже, полагает чиновник. Многие медики понимают, что вначале нужно посмотреть на действие вакцины на других людях, признал Степанов.

При этом он сделал безответственное заявление о том, что все вакцины в мире, которые зарегистрированы для экстренного использования, полностью безопасны. В то время как после западных вакцин зафиксированы уже тысячи смертей и еще больше побочных эффектов. Так, в Израиле после вакцинации резко выросла смертность у привитых. В США умерли более тысячи привитых. В Европе также многочисленны случаи резкого роста смертности среди стариков после вакцинации. Особенно интересно, что даже власти США признали, что вакцина Pfizer не одобрена и не прошла достаточных испытаний, а исследования еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве более половины медиков не хотят вакцинироваться.

В конце февраля в республике началась вакцинацией индийской вакциной "Ковишилд", которую резко раскритиковали бывший президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Западные СМИ писали, что она подходит для бедных стран. Порошенко назвал ее г*****.

Всего за две недели вакцинировались почти 20 тыс. человек. Президент Владимир Зеленский поручить ускорить темпы вакцинации, чтобы избежать усиления карантина. То есть население по сути берется в заложники. К слову, власти уже объявили начало "третьей волны коронавируса" и предупредили, что могут объявить четвертую и пятую "волны", если люди не будут колоть себе индийскую вакцину.