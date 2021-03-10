В Челябинске суд оставил под арестом сотрудника регионального ГУ МВД, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил под арестом сотрудника одного из структурных подразделений ГУ МВД России по области, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Сотрудник полиции заключен под стражу до 17 апреля 2021 г.

По версии следствия, обвиняемый в 2005-2012 г. получил взятку в виде квартиры за общее покровительство местным жителям в не привлечении их к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий в сфере оборота недвижимости.