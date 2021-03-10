Аксенов - о застройке Форосского парка: Объект будет построен, вопрос снимается с повестки дня

Строительство на территории Форосского парка продолжится, объект будет построен. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам очередной встречи с жителями пгт Форос.

По его словам, все требования законодательства при строительстве детского оздоровительного центра соблюдены в полном объеме, этажность застройки также соблюдена.

"Этот вопрос снимается с повестки дня", - цитирует Аксенова Regnum.

Единственное нарушение, которое выявила прокуратура, — это повреждения деревьев строительной техникой. За это застройщик выплатит положенный штраф.

Напомним, жители поселка Форос настаивают на остановке "благоустройства" парка, полагая, что застройка реликтового парка со статусом ООПТ незаконна.

1 марта жители поселка Форос обратились к Владимиру Путину от имени всего Крыма. В видеобращении, которое опубликовано на YouTube, люди попросили главу государства спасти Форосский парк, который "могут сравнять с землей". Осенью 2020 года там начался снос аварийных корпусов санатория, принадлежащих ООО "Парк Форос". Параллельно на этой территории ведется строительство детского оздоровительного комплекса "Ак-Барс". Жители считают, что застройка идет не в границах реконструируемых зданий, а охватывает существенно большую территорию.