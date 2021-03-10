Аксенов - о застройке Форосского парка: Объект будет построен, вопрос снимается с повестки дня

10 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Крым
обращение к президенту из-за вырубки Форосского парка (2021) | Фото: youtube.com/watch?v=OhWzk9vv7tU

Аксенов - о застройке Форосского парка: Объект будет построен, вопрос снимается с повестки дня

Строительство на территории Форосского парка продолжится, объект будет построен. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам очередной встречи с жителями пгт Форос.

По его словам, все требования законодательства при строительстве детского оздоровительного центра соблюдены в полном объеме, этажность застройки также соблюдена.

"Этот вопрос снимается с повестки дня", - цитирует Аксенова Regnum.

Единственное нарушение, которое выявила прокуратура, — это повреждения деревьев строительной техникой. За это застройщик выплатит положенный штраф.

Напомним, жители поселка Форос настаивают на остановке "благоустройства" парка, полагая, что застройка реликтового парка со статусом ООПТ незаконна.

1 марта жители поселка Форос обратились к Владимиру Путину от имени всего Крыма. В видеобращении, которое опубликовано на YouTube, люди попросили главу государства спасти Форосский парк, который "могут сравнять с землей". Осенью 2020 года там начался снос аварийных корпусов санатория, принадлежащих ООО "Парк Форос". Параллельно на этой территории ведется строительство детского оздоровительного комплекса "Ак-Барс". Жители считают, что застройка идет не в границах реконструируемых зданий, а охватывает существенно большую территорию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Аксенов - о застройке Форосского парка: Объект будет построен, вопрос снимается с повестки дня

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей аксенов, форосский парк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.03.2021 12:44 Мск Власти Крыма заявили, что "благоустройство" Форосского парка консультирует Никитский ботанический сад
Ранее 04.03.2021 02:01 Мск Глава Крыма назвал законной стройку в Форосском парке
Ранее 02.03.2021 13:19 Мск В Кремле "зададут вопросы" руководству Крыма о вырубках в парке Форос
Ранее 02.03.2021 00:02 Мск В Крыму вырубают Форосский парк: жители просят помощи у Путина

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети