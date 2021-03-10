В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону

В Югре стартует Чемпионат России по биатлону.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска, сегодня спортсмены выйдут на старт командной гонки. В 12.45 начнутся соревнования у мужчин, а в 14.30 медали разыграют женщины.

В первом блоке Чемпионата примут участие 74 спортсмена из 14 регионов России. Самая обширная команда у Ханты-Мансийского автономного округа. 13 спортсменов (семь мужчин и шесть женщин) поборются за медали командной гонки, смешанной эстафеты и большого масс-старта, которые пройдут 10, 12 и 14 марта соответственно.

Эту гонку жители и гости окружной столицы смогут увидеть вживую, впервые за всю многолетнюю историю биатлонного центра Ханты-Мансийска.