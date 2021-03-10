Правительство должно до 20 апреля отчитаться Путину о зарплатах всех российских бюджетников

Президент России утвердил поручения по итогам совещания с правительством еще за 10 февраля. Тогда Владимир Путин обнаружил, что зарплаты бюджетников далеко не всегда соответствуют нормам "майских указов", часто цифры в докладах чиновников указываются "средние по больнице", и нормально они выглядят за счет огромных зарплат руководства. "Разрыв бывает очень внушительным. Если высчитывать среднюю зарплату, цифра, на первый взгляд, может получиться приличной. А на самом деле, бывает так, что у одних - густо, у других - пусто", - отметил тогда президент.

И вот теперь правительство должно в срок до 20 апреля проанализировать систему оплаты труда во всех бюджетных организациях, насколько они соответствуют "майским указам". Также министры должны выяснить, в каких условиях работают бюджетники: полный, неполный, ненормированный рабочий день, совместительство, работа в ночное время, с вредными и (или) опасными условиями труда и так далее. Должны быть учтены трудовой стаж, квалификация, наличие ученой степени и иные условия.

Отдельно Путин распорядился посчитать, насколько выше зарплаты у руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров.