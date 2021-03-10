Секретарь СНБО Украине призвал сделать английский вторым языком

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил сделать английский "вторым языком на Украине". Насколько можно судить, он выразил свое личное мнение.

Как сказал Данилов, за 30 лет мова так и не была определена как первичная (?). И поэтому нужно сделать английский язык "обязательным вторым языком в стране", чтобы защититься от "атак" России. При этом непонятно, имел ли он в виду государственный статус английского языка или что-то иное. Но он считает, что "английский язык должен использоваться с детского садика и школы", то есть речь идет о принуждении.

Русский язык киевский чиновник назвал пережитком советского прошлого.

Призыв Данилова вызвал бурное обсуждение в республике.

"Где ж такого уникального идиота подобрали то, а?" - написал депутат Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский - один из немногих "слуг", который не боится открыто выражать здравую позицию.

Адвокат Максим Могильницкий указал на то, что это противоречит конституции, которая гарантирует свободу развития, использования и защиту русского языка, а также языков национальных меньшинств. Но на Украине нет национального англоязычного меньшинства. Также он отметил, что метрополиям свойственно навязывать свой язык колониям.

"Туземный холоп должен понимать, чего ему заморский барин велит", - сыронизировал он.

Другие указывают на еще большее увеличение разрыва между господами и рабами.

"Будет узкая прослойка "англоязычной" аристократии и необразованные серые массы мойщиков польских унитазов", - прогнозирует журналист Вячеслав Чечило.

Интересно, что статус английского языка Данилов назвал "вопросом нашего выживания". Видимо, он имел в виду правящий режим на Украине.