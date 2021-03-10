10 Марта 2021
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ОМОН, задержание, митинг (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд оставил в силе наказание уральскому фотографу, задержанному на незаконном митинге

Сегодня, 10 марта, Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы представителей фотографа портала 66.RU Алексея Школы, который был задержан на несанкционированном митинге.
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Напомним, Школу задержали 23 января на незаконной акции протеста в Екатеринбурге и составили протокол об административном нарушении. По данным издания, где работает фотограф, полицейские знали, что Алексей - журналист и находился на редакционном задании.

5 февраля Верх-Исетский районный суд признал Школу участником несанкционированного массового мероприятия. Он получил 30 часов обязательных работ.

Данное решение было обжаловано сразу двумя защитниками Школы. Сегодня фотограф заявил, что полностью поддерживает доводы жалоб, но что-либо добавлять к ним отказался.

В свою очередь, один из адвокатов Алексея сообщил, что у Школы было при себе редакционное задание, но знака отличия СМИ не было, поскольку его формат до сих пор не утвержден на законодательном уровне.

суд по делу Алексея Школы(2021)|Фото: Свердловский областной суд

"Школа не был среди участников. Он просто перемещался между рядами и фотографировал", - заявил защитник.

Он пояснил, что пока силовые ведомства не утвердят, как именно должен выглядеть знак отличия СМИ, никто из журналистов не сможет нормально делать свою работу на подобных массовых мероприятиях.

Сам Алексей Школа, отвечая на вопросы судьи, сообщил, что на том незаконном митинге было много и других журналистов. При себе у него был специальный жилет отличия, который по ходу шествия "зацепился за ветку и пришел в негодность". После этого он отдал жилет своим коллегам.

Судья предложила посмотреть видео с митинга, чтобы фотограф идентифицировал себя на записи. Школа подтвердил, что на одном из видео действительно он.

суд по делу Алексея Школы(2021)|Фото: Свердловский областной суд

"При задержании меня пару раз подопнули, ударили дубинкой. Я был в шоковом состоянии. Я сказал, что фотограф и у меня есть с собой документы. Меня отвели в автобус, где я еще раз пять это повторил. Но показать документы не смог, так как был в наручниках", - рассказал Алексей.

После этого судья облсуда Светлана Вдовиченко вынесла свой вердикт: оставить решение без изменения, жалобы - без удовлетворения. После оглашения Школа и его адвокат заявили, что решение им понятно.

Напомним, ранее в 66.RU назвали решение суда первой инстанции неоправданным.

"Воспринимаем действия сотрудников Росгвардии, полицейских и судьи как нарушение свободы слова и прав журналистов", - отмечали в издании.

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Суд оставил в силе наказание уральскому фотографу, задержанному на незаконном митинге

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Теги: фотограф, суд, апелляция, Екатеринбург



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Ранее 05.02.2021 14:46 Мск Редакция уральского портала выступила с заявлением после суда над своим фотографом

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