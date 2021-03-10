10 Марта 2021
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Общество В России
биометрическая система, биометрические данные (2017) | Фото: www.taggerd.su

Некоторые госуслуги могут сделать недоступными без биометрии

В Минцифры предложили активизировать сбор биометрических данных россиян, сообщает газета "Коммерсант".

По данным источников издания, стимулировать сдавать биометрические "слепки" хотят с помощью "административных мер", в том числе путем ограничения удаленного доступа к ряду госуслуг в отсутствие биометрии.

Отмечается, что за два года в системе зарегистрировались 164 тысячи человек. В течение следующих двух лет министерство планирует увеличить число пользователей до 70 миллионов.

Сбор данных планируют начать не только через банки, но также через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывает "Ростелеком" - оператор реестра Единой биометрической системы (ЕБС).

Ранее сообщалось, что в России появится реестр организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Причем в него будут входить не только государственные, но и коммерческие организации.

Уже сейчас к системе подключены банки и страховые компании. И использование биометрических данных россиян решено расширить: под предлогом борьбы с отмыванием преступных доходов банки и организации будут собирать у людей такие биометрические данные: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужную оболочку глаза, а также рисунок вен ладони.

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Некоторые госуслуги могут сделать недоступными без биометрии

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Теги: биометрия, госуслуги, биометрические данные



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