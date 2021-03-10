10 Марта 2021
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Логотип соцсети TikTok. (2020) | Фото: TikTok

Заплатить налоги с доходов российских блогеров попросят иностранные интернет-компании

Минцифры предлагает заставить иностранные интернет-компании, такие как Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и TikTok платить НДФЛ за российских блогеров. Последние зарабатывают на рекламе, используя иностранные интернет-платформы, налогов не платят (в большинстве случаев). Соответствующий закон планируется разработать к середине текущего года, пишут "Ведомости".

По приблизительным оценкам, только в 2020 году видеоблогеры заработали около 18 млрд руб.

Эксперты говорят, что сложность будет не только в том, чтобы заставить иностранные компании зарегистрироваться в России и платить, но и в том, чтобы определить личность блогера, а также рекламу в его блоге и ее стоимость.

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Заплатить налоги с доходов российских блогеров попросят иностранные интернет-компании

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Теги: налоги, реклама, блогеры, интернет-компании



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