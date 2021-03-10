В Челябинской области за сутки скончались десять человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 145 случаев COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 53 тыс. 768 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 128 заболевших. За сутки выписаны 160 человека, всего в регионе выздоровели 46 тыс. 447 пациентов.

За прошедшие сутки умерло десять человек, из них восемь от коронавируса. Еще у двух человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.