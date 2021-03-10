Заместитель главы Сургута Алексей Жердев уходит в отставку

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев написал заявление об увольнении. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в городской администрации. С 12 марта он уходит в отпуск, официально последним рабочим днем станет 23 марта.

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Соответствующие документы уже подписаны.

По данным "СургутИнформТВ", около месяца назад Жердев получил предложение о новом месте работы, которое не связано с госслужбой.

"Жить и трудиться буду в Сургуте. Хочу поблагодарить жителей города, вместе с которыми мы успешно реализовали множество проектов, Вадима Шувалова за то, что дал мне возможность проявить себя и оказал доверие. Отдельное спасибо Андрею Филатову, который предоставил мне возможность продолжить работу в проектах администрации города, но я принял решение связать дальнейшую жизнь с другой сферой деятельности",— сообщил он журналистам.