10 Марта 2021
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Алексей Жердев, заместитель главы Сургута (2019) | Фото: Накануне.RU

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев уходит в отставку

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев написал заявление об увольнении. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в городской администрации. С 12 марта он уходит в отпуск, официально последним рабочим днем станет 23 марта.
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Соответствующие документы уже подписаны.

По данным "СургутИнформТВ", около месяца назад Жердев получил предложение о новом месте работы, которое не связано с госслужбой.

"Жить и трудиться буду в Сургуте. Хочу поблагодарить жителей города, вместе с которыми мы успешно реализовали множество проектов, Вадима Шувалова за то, что дал мне возможность проявить себя и оказал доверие. Отдельное спасибо Андрею Филатову, который предоставил мне возможность продолжить работу в проектах администрации города, но я принял решение связать дальнейшую жизнь с другой сферой деятельности",— сообщил он журналистам.

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Заместитель главы Сургута Алексей Жердев уходит в отставку

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Теги: Алексей Жердев, отставка, заместитель главы Сургута



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