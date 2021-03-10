Сыну полковника Росгвардии дали более 9 лет колонии за пьяное ДТП

Сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, обвиняемому в совершении резонансного ДТП на улице Малышева у ТЦ "Алатырь" в Екатеринбурге, дали 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Как передает корреспондент Накануне.RU, суд счел доказанным, что Васильев был пьян в момент ДТП.

Также Владимир Васильев выплатит 4 млн руб. в счет возмещения морального вреда родственникам погибших. С компенсацией материального вреда суд ещё не определился.

Напомним, ДТП случилось в августе 2019 года. Владимир Васильев, находясь за рулем машины KIA RIO, устроил аварию с пятью автомобилями в центре уральской столицы. Машины, в которые он влетел, стояли на светофоре в ожидании зеленого света. В результате погибли два человека. Судебный процесс стартовал 17 марта прошлого года. Сообщалось, что по данным экспертизы вместо Васильева-младшего мочу сдал его отец, полковник Андрей Васильев. Знакомый обвиняемого - владелец KIA Фомин заявил об угоне.