10 Марта 2021
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Политика В России Москва
встреча президента с руководством Госдумы и Совета Федерации (2018) | Фото: duma.gov.ru

Володин заведет страницы в российских соцсетях и Telegram, а иностранные - проигнорирует

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал завести официальные страницы в соцсетях с российской юрисдикцией – "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также в мессенджере Telegram, который два года назад объявил о готовности сотрудничать с российскими властями.

Свое решение Володин объяснил тем, что это достаточно эффективный способ обратной связи с избирателями, что подтверждает опыт аккаунта, который ведут его сторонники в Instagram.

При этом Вячеслав Володин подчеркнул, что не планирует заводить личные аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter, пока они нарушают права человека, "чтобы не быть заложником их позиции".

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Володин заведет страницы в российских соцсетях и Telegram, а иностранные - проигнорирует

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Теги: вячеслав володин, соцсети, telegram, официальный аккаунт



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