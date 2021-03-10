Володин заведет страницы в российских соцсетях и Telegram, а иностранные - проигнорирует

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал завести официальные страницы в соцсетях с российской юрисдикцией – "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также в мессенджере Telegram, который два года назад объявил о готовности сотрудничать с российскими властями.

Свое решение Володин объяснил тем, что это достаточно эффективный способ обратной связи с избирателями, что подтверждает опыт аккаунта, который ведут его сторонники в Instagram.

При этом Вячеслав Володин подчеркнул, что не планирует заводить личные аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter, пока они нарушают права человека, "чтобы не быть заложником их позиции".