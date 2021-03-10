Свердловская область медленно вымирает. Население компенсируют за счет мигрантов

На Среднем Урале в 2020 году, как и все последние годы, была отмечена убыль населения. Такие данные привели в Свердловскстате.

Как сообщила на сегодняшней пресс-конференции глава управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области Елена Кутина, по оценке на 1 января 2021 года население Среднего Урала составило 4 млн 291 тыс. 886 человек.

"По сравнению с 1 января 2020 года оно уменьшилось на 0,4%, или 18 тысяч 795 человек. В январе-декабре 2020 года число родившихся составило 43 тыс. 991 человек, что на 2 тыс. 278 человек меньше, чем в 2019 году. Умерло в этом же периоде 67 тыс. 381 человек, что на 9 тыс. 814 человек больше, чем в 2019-м. Таким образом, естественная убыль населения составила 23 тыс. 390 человек", - рассказала руководитель Свердловскстата.

Она уточнила, что в УрФО естественная убыль населения была также зафиксирована в Челябинской и Курганской областях.

"За период с 2012 по 2015 год был зафиксирован естественный прирост населения. Но начиная с 2016 года наблюдается естественная убыль населения в нашей области", - отметила Елена Кутина.

В качестве "положительного момента" она назвала миграционный прирост. Так, число прибывших на Средний Урал превысило число уехавших на 3 тыс. 653 человека. В основном это международная миграция.

"Большинство мигрантов прибыли в область из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и с Украины", - уточнила Кутина.

По данным статистики, число женщин в Свердловской области превышает число мужчин - представительниц прекрасного пола больше на 350 тыс. 800 человек. Доля мужчин в Свердловской области составляет 46%, женщин - 54%.

"На тысячу мужчин приходится 1 тыс. 177 женщин. Средний возраст населения области - 40 лет", - добавила Елена Кутина.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня в Свердловскстате назвали наиболее подорожавшие товары в 2020 году.