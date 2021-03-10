Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что руководитель генерального штаба Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности.

Премьер пояснил, что указ об увольнении главы генштаба не был подписан в срок президентом республики Арменом Саркисяном, однако и не был обжалован им в Конституционном суде.

"С 10 марта глава генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - приводит Regnum слова Пашиняна.

Между тем, сообщается, что президент Армении обратился в КС, но обжаловал не указ об увольнении главы Генштаба, а закон, который привел к правовому казусу.

Саркисян, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, обратился в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия Конституции закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" от 15 ноября 2017 года, сообщает Sputnik-Армения.

Напомним, политический кризис в стране вошел в острую стадию, когда Пашинян попытался уволить руководство генштаба ВС Армении, а военные, в свою очередь, призвали к неповиновению премьеру.

В начале марта президент Армении Армен Саркисян во второй раз отклонил указ на увольнение Гаспаряна.