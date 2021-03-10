10 Марта 2021
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Политика В России
(2020) | Фото: Лиза Алерт

"Государство на грани катастрофы". В Москве объявят о создании нового патриотического движения

Патриотические силы в России продолжают эксперименты по объединению. 11 марта в Москве состоится пресс-конференция "Пришло время объединяться!", в ходе которой будет объявлено о создании нового движения.
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Инициатор объединения - общественный деятель и режиссёр Сергий Алиев. Пожалуй, самая известная из его режиссёрских работ - "Оболганный Государь" о Николае Втором. Также Алиев известен как создатель портала "За святого Царя и Русскую Землю". Среди других участников пресс-конференции, а значит и вероятных будущих участников движения, значатся заслуженный артист России Борис Галкин, профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, народный артист России Александр Михайлов и начальник штаба Общероссийского офицерского собрания Игорь Окунев.

"Сегодня мы находимся на пороге исторической катастрофы: полной потери либо укрепления государства Российского! Без преувеличения можно заявить, что смертельные заболевания назрели повсюду: в обществе, религии, культуре, образовании, медицине, армии, экономике, науке, спорте! Сегодня, как никогда стало ясно, что только сильная Россия, объединённая вокруг нравственного и духовного начала 1000-летней исторической генетической памяти нашего многонационального народа, может противостоять уничтожению Отечества, в прямом и переносном смысле!" - отмечает Сергий Алиев.

Цель нового движения - выявление и борьба с угрозами для страны, в числе которых называются состояние армии, ювенальная юстиция и "развал" современной семьи, кризисы среднего и высшего образования, экономический и политический и т.д., а также "мнимая "угроза" коронавируса и последующая вакцинация".

Напомним, недавно партия "Справедливая Россия" объединилась с партиями "За правду" и "Патриоты России". Лидером трехглавой партии стал Сергей Миронов, а лидер "Патриотов России" Геннадий Семигин и лидер "За правду" Захар Прилепин избраны сопредседателями. Сам Миронов разрешил коротко называть новое движение "Справедливая Россия — За правду".

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"Государство на грани катастрофы". В Москве объявят о создании нового патриотического движения

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Теги: Патриотизм, Алиев, Катасонов движение



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