Британская королева сделала заявление по поводу внука Гарри и его жены Меган Маркл

94-летняя королева Великобритании Елизавета II выступила с официальным заявлением по поводу интервью ее внука, принца Гарри и его супруги Меган Маркл. В своем послании она постаралась сгладить конфликт.

В заявлении, опубликованном от имени королевы Букингемским дворцом, говорится, что все вопросы, в том числе и обвинения в расизме в адрес одного из членов семьи, будут "обсуждаться в частном порядке".

Королева выразила беспокойство по поводу обвинений, выдвинутых герцогиней Сассекской, также она сообщила, что очень опечалена, поскольку не знала, насколько сложной иногда была жизнь при дворе ее внука и невестки. Елизавета, впрочем, оставила себе пространство для маневра, заметив, что некоторые воспоминания о событиях у нее и ее родственников различаются.

Guardian предполагает, что "различия" в воспоминаниях могут относиться как к теме расизма (по словам Меган, кто-то из семьи королевы опасался, что их с Гарри первенец родится с темной кожей), так и к вопросу титула для Арчи Харрисона – первый ребенок Гарри и Меган остался без титула, хотя по всем правилам должен был бы получить его как внук наследника престола.

Наконец, королева подчеркнула привязанность и любовь к Меган и Гарри, заявив, что они все равно останутся "любимыми членами ее семьи".

Ранее тему отказался комментировать непосредственный участник конфликта – наследник престола Чарльз Уэльский. Не стал высказываться и премьер-министр Борис Джонсон, а вот другие британские политики не стали себя сдерживать. И в целом настроения их оказались на стороне Гарри и Меган.

СМИ и социологи говорят, что это крупнейший скандал с участием королевской семьи со времен принцессы Дианы. И он расколол британскую общественность примерно на две равные половины: одни за монархию, другие – за сбежавших от двора Гарри и Меган. Опрос исследовательской компании YouGov показал, что 32% британцев считают, что с Гарри и Меган обращались несправедливо, в то время как 36% полагают, что несправедливости не было. 48% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет встали на сторону семьи принца, а 55% старше 65 лет поддерживают королеву.