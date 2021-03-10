СМИ: Из-за истечения сроков давности по делу Меня реальных сроков никто не получит

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в растрате 700 млн рублей в отношении бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в один из московских судов для рассмотрения по существу.

Надзорное ведомство, по словам адвокатов, изучало материалы по делу, собранные Следственным комитетом, в течение месяца, пишет "Коммерсантъ". Обычно изучение материалов занимает десять дней.

Издание также отмечает, что срок давности по делу Меня истекает в 20-х числах апреля, из-за чего никто из обвиняемых реальный срок не получит.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до 30 марта запрет определенных действий Меню. Напомним, ему запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почту и пользоваться интернетом.

Аудитор Счетной палаты, бывший глава Минстроя России, экс-глава Ивановской области был задержан в ноябре 2020 года. Перед этим по запросу Генеральной прокуратуры Совет Федерации снял с Меня неприкосновенность. Ему предъявлено обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда занимал пост губернатора региона. Мень не признает вину.