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Экономика Свердловская область
Пустой кошелек, продукты (2020) | Фото: Накануне.RU

Гречка, масло и градусники: в Свердловской области назвали самые подорожавшие товары

В 2020 году на Среднем Урале заметно выросли цены. Самые подорожавшие товары назвали в Свердловскстате.
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Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции руководитель управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области Елена Кутина, цены на продовольственные товары выросли на 5,7%, в том числе продукты - на 6,1%, алкоголь - на 1,9%.

"В декабре 2020 года к уровню декабря 2019 года выросли цены на сахар-песок - в 1,7 раза, масло подсолнечное - на 17,6%, муку пшеничную - на 16%", - уточнила Кутина.

По ее данным, подорожали гречка (на 45,4%), крупы овсяные и перловые, овсяные хлопья и рис шлифованный (на 13,4%). Также было отмечено подорожание мяса птицы, говядины и свинины; выросли цены и на мясные консервы. Зарегистрированы повышения цен на молочные и кисломолочные продукты: сметану, творог, сыр.

"Здесь перечисление процентов может быть на всю продукцию", - заявила глава Свердловскстата, не став приводить конкретных цифр.

Что касается, овощей, выросли цена на картофель (в 1,5 раза), морковь, лук репчатый, свеклу. Был отмечен рост цен и на непродовольственные товары, он составил 4,8%.

Градусник, таблетки, лекарства, болезнь(2020)|Фото: Накануне.RU

"На 18,6% повысились цены на перевязочные материалы - это отечественные бинт и вата. На 12,6% были повышены цены на медицинские товары: в 2,7 раза на термометры медицинские ртутные, на 48,6% - на термометры медицинские электронные, на 11,9% - на медикаменты", - сообщила Елена Кутина.

Также в 2020 году выросли тарифы на коммунальные услуги - на 4,4%, на жилищные услуги - на 2,9%. При этом, по данным Свердловскстата, оборот розничной торговли в 2020 году значительно снизился по сравнению с 2019 годом - на 9,6%.

"Объем продаж пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, уменьшился на 8,1%. У непродовольственных товаров уменьшение составило 10,9%", - добавила глава ведомства.

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Гречка, масло и градусники: в Свердловской области назвали самые подорожавшие товары

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Теги: товары, цены, Свердловская область



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