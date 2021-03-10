"Приуральское АТП" выплатило больше трех миллионов рублей за сброс отходов в тундру

По требованию прокурора "Приуральское АТП" возместило ущерб, нанесенный природе, в сумме более 3 млн руб. за сброс отходов в тундру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальской прокуратуры.

Во время проверки природоохранная прокуратура установила, что организация на протяжении длительного времени сбрасывала коммунальные отходы на участок.

"Жидкие коммунальные отходы от эксплуатации жилых и нежилых помещений в Аксарке и Харсаиме Приуральского района размещались в близлежащей тундровой местности. В результате порчи почвы причинен ущерб окружающей среде в размере более 3 млн руб", - говорится в сообщении ведомства.

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры. Компания возместила ущерб и до 1 июля текущего года должна провести рекультивацию земельного участка.