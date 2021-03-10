Челябинский облсуд оставил под арестом вице-мэра Извекова, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление районного суда об избрании заместителю главы города по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Под арестом чиновник пробудет до 17 апреля.

Арест обжаловал адвокат обвиняемого. Он просил отправить Извекова под домашний арест. Прокурор просила оставить постановление первой инстанции без изменения.

Напомним, Олег Извеков был задержан 18 февраля. По версии следствия, в 2020 г. он получил 450 тыс. руб. от руководителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта стоимостью 3,5 млн руб. на поставку и монтаж систем дистанционного определения температуры человека в помещениях МФЦ города.

Извеков был назначен замглавы города по экономическому развитию и инвестициям в конце февраля 2020 г. До назначения он занимал должность директора по проектам АО "Челябинский радиозавод "Полёт". В разные годы работал коммерческим директором ОАО "МТС", коммерческим директором челябинского филиала ОАО "Ростелеком".