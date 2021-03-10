Глава Среднего Урала наградил знаком отличия регионального прокурора Охлопкова

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев наградил знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени уходящего в отставку регионального прокурора Сергея Охлопкова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится об особых заслугах в сфере социально-экономического развития Свердловской области.

Напомним, что информация об уходе Сергея Охлопкова со своей должности появилась еще 4 февраля. Источники заверяют, что прокурор написал желание по собственному, после чего отправился в бессрочный отпуск.

По некоторым данным, исполняющим обязанности прокурора может стать его заместитель Владимир Маленьких. Позже на место Охлопкова якобы планируется назначить прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.