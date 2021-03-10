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Политика В России Москва
Елена Шувалова (2019) | Фото: duma.mos.ru

Фракция КПРФ в Мосгордуме исключила двух депутатов за "систематическую дискредитацию"

Во фракции КПРФ в Мосгордуме усиливается раскол. Накануне из фракции были исключены Елена Шувалова и Дмитрий Локтев. Причиной стала "систематическая дискредитация фракции в глазах широкого спектра избирателей".

Против этого решения проголосовали только два коммуниста – Евгений Ступин и Елена Янчук. За исключение выступили в том числе и руководитель фракции Николай Зубрилин (Локтев напомнил, что еще недавно Зубрилин давал интервью, в котором отрицал планы по исключения коллеги из фракции) и Леонид Зюганов.

Локтев в этой внутрипартийной борьбе видит игру со стороны главы столичной ячейки КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина. "Ну что ж, Валерий Рашкин сделал новый шаг, выгораживая себя перед руководством КПРФ руками ряда депутатов. <…> Считаю это решение неправомерным, и буду обращаться в Прокуратуру и суд. <…>Рашкин пытается усидеть на двух стульях, ибо теперь понятно, что он пойдет по одномандатному округу - ему надо, чтобы мэрия не выставила серьезного противника", - написал Локтев в Facebook.

Напомним, ранее и Шувалову, и Локтева исключили из КПРФ, но депутатами Мосгордумы они остались.

Депутат МГД от "Справедливой России" Михаил Тимонов замечает, что за полтора года фракция КПРФ в городской думе сократилась с 13 до 9 депутатов: скончался от коронавируса Николай Губенко, был лишен мандата после уголовного суда Олег Шереметьев, теперь исключены Локтев и Шувалова.

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Фракция КПРФ в Мосгордуме исключила двух депутатов за "систематическую дискредитацию"

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Теги: дмитрий локтев, елена шувалова, кпрф, мосгордума, исключение, фракция



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