В Москве масочный режим и запрет на массовые мероприятия могут сохранить и после весны

Масочный режим в Москве может быть продлен после отмены большей части ограничений, которые запланированы на весну. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин ТАСС.

По его словам, также придется оставить и ограничение массовых мероприятий. Снятие других действующих ограничений будет зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета, уточнил градоначальник.

Ранее Собянин в своем блоге объявил об отмене режима самоизоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания. Ограничения сняты с 8 марта. Решение принято в связи с улучшением ситуации с пандемией коронавируса.