10 Марта 2021
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луна полнолуние суперлуние (2019) | Фото: Накануне.ru

Россия и Китай договорились о строительстве совместной лунной станции

Россия и Китай договорились о создании совместной научной станции на Луне. Меморандум о взаимопонимании в формате видеоконференции подписали генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.
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"Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне", - отмечается в сообщении российской госкорпорации.

Это уже не первый документ о совместной деятельности в космосе. К настоящему времени подписаны и реализуются: соглашение о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7", а также соглашение о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

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Россия и Китай договорились о строительстве совместной лунной станции

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Теги: Китай, Россия, Луна, Роскосмос



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