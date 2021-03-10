10 Марта 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Вице-спикер думы Сургута Артем Кириленко, дума Сургута (2016) | Фото: dumasurgut.ru

Кириленко подтвердил свой переход на должность замглавы Сургута

Бывший вице-спикер Сургутской городской думы Артем Кириленко, покинувший свой пост в начале марта, подтвердил переход на должность заместителя главы Сургута по финансово-экономическому блоку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, назначение Кириленко состоялось 6 марта, однако первый рабочий день новый замглавы прошел минувший вторник.

"Мои основные усилия будут сконцентрированы в области экономики и инвестиций. Хотелось бы, чтобы за время, что я проработаю в Администрации города, объем инвестиций увеличился, а предприниматели и инвесторы чувствовали себя еще более комфортно и реже сталкивались с административными барьерами. А инвестиции нам потребуются – на образовательные учреждения, жилье, благоустройство. Администрация и раньше занималась решением этих вопросов. Но пришел новый человек, который будет делать это иначе, с использованием других механизмов", – отметил Кириленко.

Он также обозначил приоритетные задачи, среди которых: привлечение дополнительных инвестиций в город и снижение бюрократических барьеров для предпринимателей. Помимо этого Кириленко сообщил о скорой смене кадров в подведомственных ему структурах, однако каких-либо других деталей решил не раскрывать.

"Вполне вероятно, что та структура администрации, которая сейчас есть, претерпит изменения. О конкретных кандидатурах и кадровых решениях я пока не стану говорить. Но отмечу, что совершать какие-то резкие движения не буду. Ведь, безусловно, что в Администрации города работают высококлассные специалисты", – подытожил новый замглавы Сургута.

Напомним, что бывший заместитель главы города по финансам Анна Шерстнева ушла со своего поста еще в октябре прошлого года.

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Кириленко подтвердил свой переход на должность замглавы Сургута

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Теги: Артем Кириленко, Сургут, замглавы, финансы



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