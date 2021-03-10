ОНФ помог южноуральцу, от которого коллекторы требовали погасить несуществующий долг

С жителя Миасса, от которого коллекторы требовали погасить несуществующий долг, сняты все материальные требования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Напомним, в 2013 г. мужчина погасил ипотечный долг и получил справку об отсутствии задолженности, но в конце 2020 г. мужчине стали звонить коллекторы и требовали выплатить 90 тыс. руб. Житель Миасса обратился в банк, где ему сообщили, что якобы выданную им в 2013 г. справку следует считать ошибочной, а право требования долга перешло к организации "ЭОС" по договору уступки. Тогда южноуралец обратился в ОНФ. Общественники планировали инициировать судебное разбирательство с банком-кредитором о признании долга несуществующим, также было направлено обращение в Центральный банк РФ.

После этого с южноуральца были сняты все материальные требования. Банк признал правоту мужчины и попросил считать свой предыдущий ответ недействительным.

"Рады позитивному финалу этой истории, а всем, кто попал в подобную ситуацию, напоминаем, что требования о взыскании задолженности повторно к заемщику предъявлены быть не могут. Рекомендуем направлять претензию в адрес банка, в случае отказа ее удовлетворить – обращаться в суд", – подчеркнул эксперт ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин.