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Происшествия За рубежом
(2015) | Фото:

Озвучена новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Специалисты изучили найденный в Северной Африке фрагмент крыла, предположительно принадлежащий пропавшему в 2014 году "Боингу" MH370 Malaysia Airlines, и выдвинули новую версию катастрофы, сообщает Daily Mail.

Найденный фрагмент отыскали в августе 2020 года.

По данным издания, самолет на большой скорости столкнулся с поверхностью Индийского океана. Вероятно, что контроль над воздушным судном был потерян. Обломки лайнера могут находиться на дне, почти в 2000 км от мыса Луин, который является крайней юго-западной точкой Австралии.

В феврале прошлого года бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что причиной исчезновения в Индийском океане самолета стало самоубийство пилота рейса, пишет Regnum.

Напомним, Boeing 777-200, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров, в том числе российский турист, и 12 членов экипажа. Место крушения до сих пор не обнаружено, но в 2016 году у берегов Мозамбика найдены обломки - передняя кромка хвостового стабилизатора.

Ранее австралийские власти подтвердили, что обнаруженная на самодельном домашнем авиационном тренажере пилота Захари Ахмада Шаха информация указывает на то, что летчик моделировал свой полет в южную часть Индийского океана, где исчез самолет.

В 2018 году "окончательный отчет" малазийского правительства по рейсу МН 370 констатировал нарушения в работе малазийских и вьетнамских диспетчеров. Поиски лайнера были прекращены, однако отчет по итогам расследования фактически не содержал никакой новой информации. Кроме того, до сих пор не установлено место крушения лайнера, не найдены черные ящики и тела пассажиров и членов экипажа.

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Озвучена новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

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Теги: Boeing MH370, Малайзия



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