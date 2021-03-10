Жители Кургана и Шадринска сами выберут объекты для благоустройства

Жителям Кургана и Шадринска предлагают принять участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. Теперь граждане сами решат, какие парки, скверы, дворы и набережные будут отремонтированы в 2022 году.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной и внутренней политики региона, голосование станет доступным 26 апреля и продлится до 30 мая этого года. Территории будут благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Для того, чтобы все желающие могли принять участие в голосовании, создана единая федеральная онлайн платформа по выбору объектов благоустройства, на которой представлен и наш регион. Зарегистрироваться и авторизоваться на портале можно будет через сайт госуслуг, социальные сети, мобильный телефон. Для тех, у кого нет возможности это сделать, на помощь придут волонтеры. Они должны ответить на вопросы земляков и помочь желающим проголосовать за общественные пространства с помощью специальных планшетов", - сообщила Накануне.RU директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

В прошлом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Зауралье уже отремонтировали 63 общественных территории и 50 дворов. Также за счет областного и местного бюджетов, и за взносы самих жителей дополнительно было благоустроено 5 общественных и 54 дворовых территорий.

Со списком территорий, которые предлагаются для голосования, можно ознакомиться по ссылке.