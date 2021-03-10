После визита Мишустина в Республике Алтай задержали регионального министра здравоохранения

СМИ сообщили о задержании правоохранительными органами министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. По данным источника ТАСС, чиновник находится в республиканском управлении Следственного комитета. По предварительным данным, ему может быть предъявлено обвинение во взяточничестве при закупке медицинских изделий.

В СКР пока не комментируют ситуацию.

Коваленко работает министром здравоохранения с 2019 года, ранее он был главврачом Майминской районной больницы.

Неделю назад в Республике Алтай гостил с большой делегацией из министров председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он провел в регионе несколько встреч, в том числе у него состоялся разговор с главой республики Олегом Хорохординым.