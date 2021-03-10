10 Марта 2021
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единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

СМИ: "Единая Россия" отберет кандидатов в депутаты Госдумы с помощью общественников

10 марта в "Единой России" пройдет первое заседание федерального организационного комитета по проведению праймериз перед выборами в Госдуму, которые состоятся предстоящей осенью.

Помимо партийцев, в него войдут представители общественности, которых партия привлекает для медийного продвижения процедуры, говорят эксперты. Они составят больше половины из почти двух десятков членов комитета, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, ЕР проведет майские праймериз к выборам в Госдуму преимущественно в формате онлайн-голосования.

В мероприятии смогут принять участие все желающие. По словам партийцев, это поможет им сформировать выверенные базы своих сторонников. Некоторые эксперты признают, что праймериз нередко подвержены манипуляциям.

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СМИ: "Единая Россия" отберет кандидатов в депутаты Госдумы с помощью общественников

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Теги: Единая Россия, Госдума, выборы



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