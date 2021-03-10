Следствие заинтересовалось питанием в курганском роддоме

Следственными органами проводится процессуальная проверка по сообщению о том, что питание в родильном доме № 1 Кургана не отвечает требованиям безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, пациенты медицинского учреждения жалуются на гнилые продукты, обнаруженные ими в еде, о чем сообщили СМИ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в феврале в родильном доме Южноуральска произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы затопило помещения медицинского учреждения.