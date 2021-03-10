В Нижнем Тагиле ребенок получил травмы из-за пьяного отца-водителя

В Нижнем Тагиле произошла автоавария по вине нетрезвого водителя, в результате которой пострадал ребенок - пассажир.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП случилось по улице Индустриальной.

33-летний водитель ВАЗ-21099 с признаками опьянения столкнулся с "Киа Серато" и КамАЗом. В результате ДТП пострадала 5-летняя девочка - пассажир "ВАЗа". Ребенка госпитализировали.

Как выяснилось, он находился в салоне автомобиля без детского удерживающего устройства на переднем пассажирском сидении. Автомобилем управлял отец без прав, с признаками алкогольного опьянения. Провести освидетельствование на состояние опьянения на месте происшествия не представилось возможным, так как водитель нуждался в госпитализации.

На днях в Челябинске водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.