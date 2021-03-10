Бензин на московских АЗС дорожает 12 недель подряд

Средние цены на бензин на автозаправках Москвы растут двенадцать недель подряд.

Как говорится в материалах Московской топливной ассоциации, с 1 по 9 марта сильнее всего вырос в цене бензин марки Аи-98, до 55,83 руб. за литр (+ 10 коп.).

Аи-92 и Аи-95 подорожал на 8 коп., до 44,74 и 49,33 руб. за литр соответственно. Дизельное топливо с начала марта стало дороже на 5 коп., до 48,94 руб. за литр.

Тем временем, в России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Правительство надеется таким образом "наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимых продуктов и вовремя принимать меры для сдерживания цен".Михаил Мишустин распределил за разными министерствами и ведомствами мониторинг разных групп товаров и услуг.