10 Марта 2021
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Политика В бывшем СССР
Мария Колесникова (2020) | Фото: instagram.com/kalesnikava/

Оппозиционерке Колесниковой продлили арест до 8 мая

Следствие продлило срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до 8 мая.

Как говорится в Telegram-канале экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, кроме того до 9 мая продлен арест адвокату Максиму Знаку.

Как сообщалось, член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии. Об этом сообщила ее адвокат Людмила Казак. Отмечается, что Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. Она находится в СИЗО.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал белорусского президента Александра Лукашенко "последним диктатором Европы".

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Оппозиционерке Колесниковой продлили арест до 8 мая

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Теги: Мария Колесникова, оппозиция, Беларусь



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