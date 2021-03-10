Оппозиционерке Колесниковой продлили арест до 8 мая

Следствие продлило срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до 8 мая.

Как говорится в Telegram-канале экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, кроме того до 9 мая продлен арест адвокату Максиму Знаку.

Как сообщалось, член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии. Об этом сообщила ее адвокат Людмила Казак. Отмечается, что Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. Она находится в СИЗО.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал белорусского президента Александра Лукашенко "последним диктатором Европы".