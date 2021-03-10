Греция планирует открыться для туристов 14 мая

Власти Греции намерены разрешить въезд для туристов с 14 мая.

Как сообщили в министерстве туризма страны, в начале апреля состоится пробное открытие для стран Евросоюза и стран с активной вакцинацией от коронавируса.

С 14 мая Греция рассчитывает на прием туристов из "третьих" стран, к которым относятся Россия, Белоруссия и Украина. При этом въезд будет разрешен, если позволит эпидемиологическая обстановка. Перед поездкой туристы должны быть привиты, иметь антитела или отрицательный результат теста на коронавирус, пишет "Коммерсант".

Ранее лидеры стран — членов Евросоюза поддержали идею введения электронных сертификатов для тех, кто привился от коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, Европейская комиссия займется проработкой технических вопросов. Работу планируют завершить к лету.