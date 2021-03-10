10 Марта 2021
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Политика В России
Владимир Путин в резиденции в Завидово. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин подписал закон о штрафах за незаконную агитацию на выборах

Российский президент Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается увеличение штрафов за незаконную агитацию на выборах.

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, для граждан предусматриваются штрафы в размере от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс., для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс.

Также глава государства подписал закон о праве ЦИК России и региональных избиркомов инициировать временную блокировку незаконной интернет-агитации. При этом к сайтам могут применяться санкции, если они не принимают мер по ограничению доступа к агитации.

Олег Нилов ("Справедливая Россия") заявил, что этот законопроект передает право ТИКам применять законодательство о выборах ко всем пользователям сети".

Глава комитета ГД по регламенту Ольга Савостьянова ответила, что ЦИК и ТИК не будут иметь право ограничить контент пользователей.

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Путин подписал закон о штрафах за незаконную агитацию на выборах

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Теги: выборы, агитация, штрафы



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