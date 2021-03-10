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Политика В России
(2016) | Фото: AFP

Названо имя европейского гостя Владимира Путина

Стало известно имя гостя из Европы, с которым поздно вечером в Кремле встречался президент России Владимир Путин.

Главу государства навещал Франсуа Фийон, который был премьер-министром Франции с 2007 по 2012 год. Комментируя встречу с неназванным гостем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что "встреча относится к категории личных контактов президента", пишет "Коммерсант".

Тем временем, в конце зимы россияне стали лучше оценивать работу президента России. Так, 14 февраля его деятельность на своем посту положительно оценивали 55% респондентов, а 28 февраля – уже 59%. 

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Названо имя европейского гостя Владимира Путина

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Теги: Владимир Путин, Франсуа Фийон



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