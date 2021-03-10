10 Марта 2021
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Экономика В России
коллаж, рубль, нефть, рост (2015) | Фото: Накануне.RU

ОЭСР: ВВП России в текущем году вырастит на 2,7%,

Рост российской экономики в текущем году составит 2,7%.

Как следует из доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), это на 0,1 п. п. ниже, чем ранее прогнозировала ОЭСР в декабре 2020 года.

В 2022 году показатель будет находиться на уровне 2,6%, что на 0,4 п. п. выше, чем прогнозировалось ранее.

Напомним, кризис прошлого года из-за пандемии коронавируса, отразился на отечественной экономике не так заметно, как в мире в целом.

Как сообщили в Высшей школе экономики, эта ситуация уникальна в новейшей истории России. 

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ОЭСР: ВВП России в текущем году вырастит на 2,7%,

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Теги: ВВП, экономика



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