В Facebook сообщили, что не удаляли сообщения российских СМИ

Представители социальной сети Facebook сообщили, что не удаляли сообщения в официальных аккаунтах российских СМИ, восстановление доступа к которым требовал Роскомнадзор.

"Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы",— сказал представитель соцсети, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, соцсеть Facebook заблокировала сообщения ряда российских СМИ о поимке 18 февраля сторонников украинской молодежной радикальной группы "Маньяки. Культ убийц". Материалы были написаны на основе официальных релизов силовых ведомств, однако администрация соцсети сочла эти публикации fake-news.