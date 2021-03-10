10 Марта 2021
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Политика В России
фэйсбук facebook (2010) | Фото: i.telegraph.co.uk

В Facebook сообщили, что не удаляли сообщения российских СМИ

Представители социальной сети Facebook сообщили, что не удаляли сообщения в официальных аккаунтах российских СМИ, восстановление доступа к которым требовал Роскомнадзор.

"Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы",— сказал представитель соцсети, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, соцсеть Facebook заблокировала сообщения ряда российских СМИ о поимке 18 февраля сторонников украинской молодежной радикальной группы "Маньяки. Культ убийц". Материалы были написаны на основе официальных релизов силовых ведомств, однако администрация соцсети сочла эти публикации fake-news.

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В Facebook сообщили, что не удаляли сообщения российских СМИ

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Теги: Facebook, Роскомнадзор



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