В Нижнем Новгороде козырёк здания супермаркета упал на 87-летнюю покупательницу

В Нижнем Новгороде началось расследование обстоятельств гибели посетительницы супермаркета, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

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Сегодня стало известно о том, что на 87-летнюю покупательницу упал козырек супермаркета, расположенного на улице Тюленина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Пострадавшую госпитализировали, она скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".