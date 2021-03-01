В Нижнем Новгороде козырёк здания супермаркета упал на 87-летнюю покупательницу
В Нижнем Новгороде началось расследование обстоятельств гибели посетительницы супермаркета, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.
Сегодня стало известно о том, что на 87-летнюю покупательницу упал козырек супермаркета, расположенного на улице Тюленина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Пострадавшую госпитализировали, она скончалась в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".