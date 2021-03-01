Спикер Совета Федерации не исключила нового голосования по памятнику на Лубянской площади

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила нового голосования по поводу установки памятника на Лубянской площади, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала её завершенной, вместо этого асфальта. Возможно, и повторится такое обсуждение, но с бо́льшим набором проектов в перспективе", - сказала Матвиенко РИА Новости.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил остановить процесс голосования об установке памятника на Лубянке. В своем блоге он объяснил это тем, что голосование за два предложенных варианта: Александр Невский и Феликс Дзержинский – раскололи общество на два лагеря. По мнению Собянина, памятники должны объединять, а не раскалывать общество. Мэр Москвы поблагодарил всех неравнодушных граждан и попросил согласиться с этим решением, отметив, что вернется к нему позднее, поскольку на сегодняшний день есть "огромное количество более актуальных тем".