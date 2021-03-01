Пашинян предложил провести референдум по новой Конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинчн предложил провести референдум о новой Конституции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы должны работать над тем, чтобы общенародным референдумом <...> принять новую или реформированную Конституцию. Допускаю возможность перехода к полупрезидентской форме правления", - цитирует Пашиняна РИА Новости, уточняя, что референдум может пройти в октябре.

Напомним, политический кризис в стране на прошлой неделе вошёл в острую стадию, когда Пашинян попытался уволить руководство генштаба ВС Армении, а военные, в свою очередь, призвали к неповиновению Пашиняну. Противники премьер-министра начали выходить на улицы столицы, в итоге в городе начались стычки между сторонниками оппозиции и военных и Пашиняна. Сам премьер прошёлся во главе колонны своих сторонников, он назвал действия своих оппонентов попыткой госпереворота, которая провалилась.