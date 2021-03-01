01 Марта 2021
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лгбт, сша, гомосексуализм, нретрадиционная ориентация, лп (2021) | Фото: Brittany Greeson/Getty Images

Люди традиционной ориентации в США – вымирающий вид: Пригожин

Масштабная пропаганда ЛГБТ-движения приносит свои плоды в США. В то время как представители сексуальных меньшинств получают права и свободы, ущемленными теперь выглядят люди традиционных взглядов.

Согласно исследованию известного американского социологического центра Gallup, в котором участвовало более 15 тысяч человек, каждый шестой представитель молодежи до 21 года причисляет себя к ЛГБТ-меньшинствам. Российский бизнесмен и приверженец традиционных ценностей Евгений Пригожин в своем Telegram-канале прокомментировал новость и объяснил, как данная тенденция может повлиять на жизнь американских консерваторов.

Стоит отметить, что это не первое исследование Gallup на тему сексуальных меньшинств, похожие опросы приводились и раньше. Количество относящих себя к ЛГБТ-меньшинствам растет с каждым годом. Пропаганда нетрадиционных ценностей приносит плоды, считает Евгений Пригожин.

«Каждый шестой представитель американской молодежи пал жертвой циничной и извращенной гей-пропаганды, которая заставляет американцев забыть, какого они пола», - пишет бизнесмен.

Все это может вызвать определенные проблемы у приверженцев традиционных ценностей, коих в США, согласно опросам около 50 %. Пригожин отмечает, пропаганда работает хорошо, вскоре все высокие должности должны будут занимать представители ЛГБТ-сообщества: «Недалек тот день, когда президентом США станет трансгендер, вице-президентом – гей, министром обороны – лесбиянка, а государственным секретарем – зоофил».

К примеру, власти США охотно идут на поводу у меньшинств. Новый президент Джо Байден сразу же подписал указ о предотвращении борьбы с дискриминацией по половому или гендерному признаку, а позже позвал в свое правительство первого в истории страны министра-гея. Таким образом ЛГБТ-группа получила еще большее влияние. Очень может быть, считает Пригожин, что права людей традиционной ориентации будут все больше ущемляться с каждым годом. «Люди традиционной ориентации будут изгнаны со всех ответственных должностей и занесены в список вымирающих видов природы», – заключил бизнесмен.

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Люди традиционной ориентации в США – вымирающий вид: Пригожин

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Теги: евгений пригожин, лгбт, Gallup, байден



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