В Тюмени разблокированы транспортные карты льготников

В Тюмени транспортные карты льготников в возрасте 65+ сегодня разблокированы 1 марта. В случае отказа работы карты необходимо звонить на горячую линию "Тюменской транспортной системы", сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Напомним, льготные транспортные карты были заблокированы с 16 ноября 2020 г. для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

"Лишь несколько процентов льготных транспортных карт не разблокировались в автоматическом режиме. Основная причина – в том, что некоторые их владельцы пытались использовать карты, несмотря на блокировку. В результате карты попали в стоп-лист", - сказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Ещё одна причина отказа в автоматической разблокировке – есть карты, у которых за время самоизоляции истёк срок действия. Кроме того, некоторые карты получили физические повреждения.

"Чтобы разблокировать такие льготные карты, потребовались дополнительные усилия работников предприятия "Тюменская транспортная система". В течение дня 1 марта большинство проблем было устранено. Начиная со 2 марта все льготные карты должны работать", - сказал Ташланов.



При возникновении сложностей при использовании льготных транспортных карт необходимо обращаться на горячую линию предприятия "Тюменская транспортная система" по номеру (3452) 20-03-77. Контактные данные предприятия "ТТС" размещены на баннерах в салонах всех городских автобусов.