В Свердловской области смягчены "коронавирусные" ограничения

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил условия "коронавирусных" ограничений, сообщили Накануне.RU в оперщтабе.

Теперь посещать культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе могут не половина от общего числа посетителей, а две трети. На те же 75% можно заполнять залы кино- и "обычных" театров, концертных площадок, филармониях. Режим самоизоляции для жителей региона в возрасте 65+, а также тех, кто имеет хронические заболевания, продлён до 15 марта.

Указ вступит в силу со 2 марта.