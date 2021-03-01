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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
надым администрация мо надымский район (2013) | Фото: Накануне.ru

На Ямале бизнесмен арестована по делу о краже чиновником 29 миллионов из бюджета

Началось расследование кражи денег из бюджета, пострадали администрация Надымского района и правительство Ямала. По делу арестована глава ООО "Экспертгрупп", сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По данным следствия, в 2019 г. заместитель главы Надымского района и руководитель муниципального "Управления капитального строительства и капитального ремонта" заставили сотрудников учреждения подписать фиктивные акты приемки выполненных работ по благоустройству площади массовых мероприятий города и бульвара "Стрижова". Работы в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с коммерческой организацией "Экспертгрупп", стоили 29 млн руб. Помогала подозреваемым руководитель этой организации, полагают следователи.

Поступившую субсидию в 29 млн. руб. руководитель "УКСиКР", договорившись с замглавы района, потратил в пользу компании. Чиновнику и руководителю "Управления" предъявлены обвинения в "Хищении вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере".

Вскоре свидетели обвинения заявили следствию о том, что глава "Экспертгрупп" оказывает на них давление. Руководитель задержана 26 февраля в Москве и доставили в Салехард. Ей предъявлено обвинение в "Пособничестве в хищении чужого имущества в особо крупном размере". 28 февраля она арестована на два месяца.

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На Ямале бизнесмен арестована по делу о краже чиновником 29 миллионов из бюджета

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Теги: Экспертгрупп, замглавы Надымского района, арест



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